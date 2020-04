Coronavirus | Conte chiarisce | «Congiunti sono anche fidanzati e affini»

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili», ecco chi sono i «congiunti» che dal 4 maggio potremo incontrare. Dopo tantissime sollecitazioni e la campagna online Conte #Ricongiungici, lanciata dall’avvocato Cathy La Torre e indirizzata al premier Giuseppe Conte insieme a una lettera ad hoc, Palazzo Chigi ha risposto. E ha chiarito il dubbio sorto a migliaia di italiani relativamente all’interpretazione della parola «congiunti» all’interno del Dpcm presentato il 26 aprile. View this post on Instagram

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di rich… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - angeloselvini : RT @RadioSavana: #Conte ci ha messo l'uno contro l'altro. #Rovigo, gelateria apre dopo 2 mesi (asporto) ma interviene la Municipale che min… - AntonioGrzt : Coronavirus: Conte in serata a Milano,Bergamo e Brescia. Alla buon'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

“L’ulteriore rinvio della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi, annunciata ieri sera dal premier Conte, è inaccettabile” sostiene ...Domenica sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure in vigore dal 4 maggio per la fase di ripartenza, la cosiddetta “fase due”. Oltre a indicare le da ...