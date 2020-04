Bar, ristoranti e parrucchieri: la fine del lockdown è una chimera (Di lunedì 27 aprile 2020) L’Italia riparte, ma solo a parole, una serie di attività essenziali per far ripartire i consumi vedrà la partenza ritardata ad un soffio dall’estate. Bar e ristoranti, ad esempio, non ripartono adesso, in quanto sarà consentito il solo servizio da asporto, mentre la consumazione al tavolo o al banco (nel caso di bar e caffetterie) sarà permessa solo a partire dal 1° giugno. La “liberazione” è un sogno anche per i negozi al dettaglio (abbigliamento, pelletterie, negozi di scarpe, profumerie, ecc) che dovranno attendere altre due settimane per alzare la saracinesca (fino al 18 maggio). E parrucchieri, barbieri ed estetiste? La loro attesa sarà lunghissima e sofferta, perché non ci sarà alcuna ripartenza fino al ... Leggi su quifinanza Bar - ristoranti - parrucchieri - centri estetici : il primo giugno la riapertura

Coronavirus nuovo decreto : dal 18 maggio riaprono negozi - musei e riparte il calcio. Parrucchieri - bar e ristoranti dal 1 giugno

giorgio_gori : Riaprono le sale da gioco ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo sen… - BrunoVespa : Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo g… - matteosalvinimi : #Salvini: Non una parola sul Turismo. Ma come si fa a pensare di far riaprire bar e ristoranti il primo giugno? Qua… - EliElielba : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non una parola sul Turismo. Ma come si fa a pensare di far riaprire bar e ristoranti il primo giugno? Quanti… - diego4all : RT @marifcinter: Se imponi il divieto di passaggio da regione a regione, non ha senso non diversificare le aperture. I bar, ristoranti e pa… -