Apple vuole fare un MacBook con il processore di iPhone

Leggi su wired

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Foto:starebbe lavorando a una versione dibasata sullo stesso chip che si troverà a bordo dei futuri12 attesi in autunno, naturalmente con una veste potenziata per offrire più performance. Secondo quanto anticipato dal quotidiano finanziario Bloomberg, i portatili che vedranno la luce nel 2021 sfrutteranno dunque l’architettura su processori Arm per garantire un’esperienza completa abbassando i costi finali. Sarebbe quindiA14 la fondamenta sulla quale si poggerà ilprossimo venturo. Ci saranno tre differenti configurazioni. Quella più semplice sarà dotata di più di dodici core, mentre quella più prestante avrà otto core per le prestazioni (nome in codice Firestorm) e almeno quattro (Icestorm) per garantire una certa qual efficienza energetica. Per un rapido termine di ...