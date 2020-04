Si potrà fare il bagno in estate? Per chi vive al mare è possibile già adesso. E al lago… (Di domenica 26 aprile 2020) Si potrà andare in vacanza? Si potrà fare il bagno in estate? Queste sono alcune delle domande più gettonate tra gli italiani che si apprestano a entrare nella fase 2 dopo quasi due mesi di chiusura totale. Il prossimo 4 maggio inizierà una graduale ripresa delle attività lavorative, incominceranno ad alzare la saracinesca alcune aziende e poi nelle settimane successive toccherà anche a negozi, bar, ristoranti mentre palestre e piscine potrebbero aspettare inizio giugno, per scuola e cinema si parla invece di dopo l’estate. SI PUÒ fare IL bagno AL mare O AL LAGO? CHI CI ABITA HA IL PERMESSO Dal prossimo 4 maggio sarà verosimilmente consentita la ripresa dell’attività motoria all’aperto, dunque tra una settimana si potrà tornare a fare jogging, a correre, ad andare in bicicletta. E ad andare al mare o ... Leggi su oasport Coronavirus - l’annuncio del governo : ecco cosa potrà fare chi vive al mare

