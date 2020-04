Questo "Diavoli" fa le pentole ma non i coperchi - (Di domenica 26 aprile 2020) Luca Beatrice Alcuni luoghi comuni sono davvero difficili da digerire, anche se connaturati ai meccanismi di quella fiction che vuole essere popolare e insieme porre degli interrogativi di una certa sostanza. Alcuni luoghi comuni sono davvero difficili da digerire, anche se connaturati ai meccanismi di quella fiction che vuole essere popolare e insieme porre degli interrogativi di una certa sostanza. Ad esempio, perché i top manager si trovano sempre in situazioni di sesso tipo Cinquanta sfumature di grigio, con escort di lusso, bondage, sadomaso e cocaina? Ma una serata più tranquilla, forse romantica, proprio no? Trabocca di luoghi comuni Diavoli, la serie Sky ambientata nel mondo dell'alta finanza (già in preparazione la seconda stagione, chissà se condizionata dagli eventi) e tratta dagli scritti di Guido Maria Brera che l'ambiente lo conosce ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 aprile 2020) Luca Beatrice Alcuni luoghi comuni sono davvero difficili da digerire, anche se connaturati ai meccanismi di quella fiction che vuole essere popolare e insieme porre degli interrogativi di una certa sostanza. Alcuni luoghi comuni sono davvero difficili da digerire, anche se connaturati ai meccanismi di quella fiction che vuole essere popolare e insieme porre degli interrogativi di una certa sostanza. Ad esempio, perché i top manager si trovano sempre in situazioni di sesso tipo Cinquanta sfumature di grigio, con escort di lusso, bondage, sadomaso e cocaina? Ma una serata più tranquilla, forse romantica, proprio no? Trabocca di luoghi comuni, la serie Sky ambientata nel mondo dell'alta finanza (già in preparazione la seconda stagione, chissà se condizionata dagli eventi) e tratta dagli scritti di Guido Maria Brera che l'ambiente lo conosce ...

seidimaRtina : RT @artbymars: io in ogni scena in cui recita alessandro borghi non ho capito un cazzo di quello che si dice, cioè io osservo, contemplo e… - VolpeWOcchiali : @XELA83_AHO Non ho detto questo. Dico che nessuno parla di #Diavoli perchè non è così bello: è una roba molto normale - MuredduGiovanni : RT @lupecchioli: E anche di questo vi è un'efficace rappresentazione in 'Diavoli'... - lupecchioli : E anche di questo vi è un'efficace rappresentazione in 'Diavoli'... - flamanc24 : RT @Ale80_: #Diavoli @SkyAtlanticIT Primi 4 eposodi fantastici, una serieTv stupefacente che ti cattura su ogni minima scena. Per questo mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo Diavoli Questo "Diavoli" fa le pentole ma non i coperchi ilGiornale.it Il Diavolo dal cuore buono

la clip dedicata al comandante Diavolo sarà trasmessa oggi pomeriggio su Repubblica Tv). Una memoria che nella sua eccezionalità racconta molto di noi, di un'Italia che fin dal dopoguerra ebbe un ...

Diavoli, Alessandro Borghi svela un segreto della serie

Alessandro Borghi svela un segreto della serie tv Diavoli in cui, ancora una volta ... “Non sono un doppiatore – ha aggiunto l’attore, fra i più apprezzati del momento -, c’è chi questo lavoro lo fa ...

la clip dedicata al comandante Diavolo sarà trasmessa oggi pomeriggio su Repubblica Tv). Una memoria che nella sua eccezionalità racconta molto di noi, di un'Italia che fin dal dopoguerra ebbe un ...Alessandro Borghi svela un segreto della serie tv Diavoli in cui, ancora una volta ... “Non sono un doppiatore – ha aggiunto l’attore, fra i più apprezzati del momento -, c’è chi questo lavoro lo fa ...