capuanogio : A quanto risulta, il documento dei medici sportivi con le osservazioni sul protocollo #Figc (poi inviato al ministr… - capuanogio : Cosa succede se un calciatore o un membro dello staff contrae il #Coronavirus dopo il 4 maggio? Si ferma tutto? Ecc… - Filo2385Filippo : RT @GnocchiGene: Nuove regole nel protocollo della FIGC. Sulle punizioni la barriera dovrà essere in plexiglas #gazzetta #26aprile #SerieA… - tuttonapoli : Protocollo FIGC, tutti i timori del Napoli: dal rischio contagio al risarcimento danni - ansacalciosport : Roma, noi mai contro ripresa allenamenti e campionato. Medico club: 'Rilievi a Figc per ottimizzare protocollo' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Protocollo FIGC

Per i prestatori, infine, sarà sufficiente la prova di essersi attenuti alle disposizioni societarie e dello staff tecnico - ha aggiunto Grassani -. Il protocollo della Figc è una fonte giuridica? Non ...Il protocollo FIGC non ha fatto felici i club di Serie A poiché considerato troppo rischioso e, soprattutto, perché presidenti e medici sociali sarebbero i primi responsabili in caso accadesse ...