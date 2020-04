Jerry Calà rivela a Mara Venier a Domenica In: “Per la prima volta…” (Di domenica 26 aprile 2020) Jerry Calà a Domenica In rivela a Mara Venier: “Per la prima volta ho fatto il giro dell’isolato” Durante la puntata di Domenica In, oggi, Domenica 26 aprile 2020, i primi ospiti di Mara Venier sono stati la cantante Orietta Berti e l’attore Jerry Calà. I due, come da regolamento, erano in collegamento dalle loro rispettive case e hanno interagito con la conduttrice. Ad inizio collegamento, la zia Mara ha chiesto a entrambi come stessero e Jerry, dopo aver detto di essere, come tutti noi, recluso nella sua casa di Verona, ha confessato: “L’altro giorno per la prima volta ho fatto il giro dell’isolato” aggiungendo che è stata un’emozione fortissima, tanto da paragonarla allo sbarco del primo uomo sulla luna. Domenica In, Jerry Calà racconta a Mara Venier la sua reclusione A Domenica In, Jerry Calà si ... Leggi su lanostratv Domenica In - che disastro con Iginio Massari : come lo chiama Jerry Calà - gelo siderale da Mara Venier

