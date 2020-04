In calo il numero delle vittime e dei ricoveri Bergamo: 11.113 positivi, +66 in 24 ore (Di domenica 26 aprile 2020) Dei 920 nuovi casi positivi in Lombardia, la metà (463) sono nell’area metropolitana di Milano, mentre continua il calo in una delle province più colpite dalla pandemia, cioè quella di Brescia, che ha fatto registrare solo 24 nuovi casi, mentre sabato 25 aprile erano stati 65. In leggera crescita i contagi a Bergamo che conta 11.113 positivi (+66) mentre sabato erano stati 45, mentre a Lodi, dove si è sviluppato il primo focolaio di coronavirus in Italia, la situazione è sempre sotto controllo con soli 23 nuovi positivi. Leggi su ecodibergamo Covid - bene la Campania : oggi numero record di tamponi e contagi in calo

Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Superate le 25mila vittime

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Risale a Milano la curva dei contagi del coronavirus. Dopo il timido calo di nuovi casi, ieri, oggi il numero dei positivi sale a 18.371 in provincia (+463) e a 7.788 in ...

Le nuove guarigioni sono 208 (8.723 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 146.146 (+5.045). Ancora in calo i casi positivi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi:-6 rispetto ...

