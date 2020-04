Gentiloni in pressing sull'Ue: "Recovery Fund da 1.500 miliardi entro l'estate" (Di domenica 26 aprile 2020) "Credo che il governo abbia gestito bene questa fase e non vedo perché si debba mettere in dubbio. Poi non spetta al commissario dare giudizi". Il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ospite di "Mezz'ora in più", parla della situazione che l'esecutivo sta affrontando e che affronterà con l'avvio della fase 2: "Nella dopo pandemia bisogna avere attenzione a difendere i fondamentali del nostro sistema, nessuna limitazione delle libertà civili e della dialettica". La paura deve essere "dei battibecchi e della perdita di coesione nazionale". Nei confronti dell'Europa "il governo italiano, il premier, il ministro dell'Economia, quello per gli Affari europei hanno avuto una linea di grande coerenza. E questa forse è una delle caratteristiche nuove più evidenti della compagine governativa che si è insediata ad ... Leggi su agi (Di domenica 26 aprile 2020) "Credo che il governo abbia gestito bene questa fase e non vedo perché si debba mettere in dubbio. Poi non spetta al commissario dare giudizi". Il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo, ospite di "Mezz'ora in più", parla della situazione che l'esecutivo sta affrontando e che affronterà con l'avvio della fase 2: "Nella dopo pandemia bisogna avere attenzione a difendere i fondamentali del nostro sistema, nessuna limitazione delle libertà civili e della dialettica". La paura deve essere "dei battibecchi e della perdita di coesione nazionale". Nei confronti dell'Europa "il governo italiano, il premier, il ministro dell'Economia, quello per gli Affari europei hanno avuto una linea di grande coerenza. E questa forse è una delle caratteristiche nuove più evidenti della compagine governativa che si è insediata ad ...

"Fino a qualche settimana fa - ha detto ancora Gentiloni - sarebbe stato impensabile decidere di avere un fondo comune ... E malgrado la fretta di Italia, Francia e Spagna la chiusura del negoziato è ...

Conte non chiude al Mes. Il Pd esulta. M5s (per ora) fa sponda

Del resto il pressing è forte non solo tra i renziani ma anche tra i gruppi parlamentari ... "Il Mes - sottolinea anche il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni - è una linea di credito per ...

