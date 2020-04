"Fisseremo il prezzo minimo". Ma è emergenza mascherine (Di domenica 26 aprile 2020) Fausto Biloslavo Ne servono 1 miliardo al mese: prima costavano 0,10 euro, ora almeno 1,50. Arcuri: taglio dell'Iva? Possibile Nella fase 2 tutti dovranno portare le mascherine, che non solo costano dieci volte rispetto a prima dell'emergenza, ma vengono tassate con l'Iva al 22%. E non al 4%, l'aliquota fiscale prevista per i beni primari come pane e latte. Federfarma, l'associazione di categoria dei farmacisti, i sindaci e politici in maniera bipartisan hanno chiesto da giorni al governo di agire almeno sul taglio dell'Iva. E finalmente ieri, il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, ha annunciato che «nelle prossime ore Fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute. E lo faremo sia con riferimento al prezzo che all'aliquota fiscale connessa allo stesso». Il governo potrebbe anche abolire l'Iva nel prossimo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 aprile 2020) Fausto Biloslavo Ne servono 1 miliardo al mese: prima costavano 0,10 euro, ora almeno 1,50. Arcuri: taglio dell'Iva? Possibile Nella fase 2 tutti dovranno portare le, che non solo costano dieci volte rispetto a prima dell', ma vengono tassate con l'Iva al 22%. E non al 4%, l'aliquota fiscale prevista per i beni primari come pane e latte. Federfarma, l'associazione di categoria dei farmacisti, i sindaci e politici in maniera bipartisan hanno chiesto da giorni al governo di agire almeno sul taglio dell'Iva. E finalmente ieri, il commissario straordinario per l'Domenico Arcuri, ha annunciato che «nelle prossime oreilmassimo al quale lepotranno essere vendute. E lo faremo sia con riferimento alche all'aliquota fiscale connessa allo stesso». Il governo potrebbe anche abolire l'Iva nel prossimo ...

GkClaudio : RT @ketty_riga: Ogni sabato alle 12 ci sentiamo dire fiduciosi: 'distribuiremo #mascherine, fisseremo prezzo, faremo #test'. Come se fossim… - infoitinterno : Domenico Arcuri: “Fisseremo il prezzo massimo delle mascherine” - fogliachevola : RT @pietroraffa: ?? Arcuri: fisseremo prezzo massimo per vendita mascherine - Veduta_di_Delft : RT @ketty_riga: Ogni sabato alle 12 ci sentiamo dire fiduciosi: 'distribuiremo #mascherine, fisseremo prezzo, faremo #test'. Come se fossim… - mickischiano : Una cosa senziente per evitare le speculazioni attuali Arcuri: «Il 4 maggio via ai test sierologici. Fisseremo il p… -