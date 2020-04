"Dal 4 maggio lockdown più leggero ma no a piena libertà di movimento", dice Conte (Di domenica 26 aprile 2020) Il lockdown sarà alleggerito dal 4 maggio, ma non ci sarà una piena libertà di movimento, e la scuola riaprirà a settembre. Sono le indicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà in un'intervista a 'la Repubblica'. "​Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un 'libera tutti'. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio", afferma Conte. "La scuola - assicura il premier - è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di ... Leggi su agi Il premier Conte : "Dal 4 maggio più spostamenti - ma con cautela! Scuola? A settembre riapre"

