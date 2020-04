Coronavirus, in Toscana altri 132 casi con 191 guariti in più e 18 decessi (Di domenica 26 aprile 2020) In Toscana sono 9.147 i casi di positività al Coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300. I test eseguiti sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3.786. Il recupero nell’analisi di circa 2.000 tamponi effettuati nei giorni precedenti ha influenzato l’aumento del numero di nuovi casi. Sono 18 i nuovi decessi che si registrano: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta diagnosi. Sono 3.003 i casi complessivi ad oggi a Firenze (79 in più ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus in Toscana : 18 morti - oggi 26 aprile. E 132 nuovi contagi. Inchiesta Asl in Rsa

Coronavirus - la Toscana dà l’ok a riaprire le fabbriche tessili : “Ma solo per manutenzioni macchinari e la gestione dei magazzini”

Coronavirus - in Toscana altri 138 casi; 107 guarigioni e 18 decessi (Di domenica 26 aprile 2020) Insono 9.147 idi positività al, 132 in più rispetto a ieri. I nuovisono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Icrescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300. I test eseguiti sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3.786. Il recupero nell’analisi di circa 2.000 tamponi effettuati nei giorni precedenti ha influenzato l’aumento del numero di nuovi. Sono 18 i nuoviche si registrano: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta diagnosi. Sono 3.003 icomplessivi ad oggi a Firenze (79 in più ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Toscana dà l’ok a riaprire le fabbriche tessili: “Ma solo per manutenzioni macchinari e la gestione… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana - bnotizie : Asl Toscana Centro, morti con coronavirus: il 33% in Rsa - Cronaca - - linda_mancino : Oggi in Lombardia i nuovi contagiati sono 920, in tutto il Nord(8regioni) 1903,nel CentroSud il numero scende a 42.… -