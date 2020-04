Coronavirus, gare a porte chiuse? La soluzione del Barcellona contro l’horror vacui: cori dei tifosi registrati e diffusi dagli altoparlanti (Di domenica 26 aprile 2020) Una scena destinata a diventare presto consuetudine, perdendo così la sua forte carica simbolica. Ventidue giocatori su un prato verde, tre arbitri impegnati a corrergli dietro, due allenatori confinati nell’area tecnica e una manciata di riserve sparpagliate in panchina. Intorno a loro, niente. Nel vero senso della parola. Niente coreografie, niente cori, niente tifosi. Solo gradinate di cemento grigio e seggiolini colorati. Vuoti. Dal miedo escenico, la paura che fa tremare le ginocchia ai giocatori avversari quando entrano al Bernabeu, all’horror vacui, il ribrezzo per un vuoto che sa emettere un diverso tipo di frastuono. Il calcio che scenderà di nuovo in campo fra qualche settimana sarà molto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere finora. E forse è bene iniziare a prendere dimestichezza con questo concetto. Perché le ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Bill Gates pronto a pagare il vaccino

Una scena destinata a diventare presto consuetudine, perdendo così la sua forte carica simbolica. Ventidue giocatori su un prato verde, tre arbitri impegnati a corrergli dietro, due allenatori confinati nell'area tecnica e una manciata di riserve sparpagliate in panchina. Intorno a loro, niente. Nel vero senso della parola. Niente coreografie, niente, niente tifosi. Solo gradinate di cemento grigio e seggiolini colorati. Vuoti. Dal miedo escenico, la paura che fa tremare le ginocchia ai giocatori avversari quando entrano al Bernabeu, all'horror, il ribrezzo per un vuoto che sa emettere un diverso tipo di frastuono. Il calcio che scenderà di nuovo in campo fra qualche settimana sarà molto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere finora. E forse è bene iniziare a prendere dimestichezza con questo concetto.

