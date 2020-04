Brad Pitt irriconoscibile nei panni dell' immunologo Anthony Fauci | lo sketch video

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 aprile 2020)si è prestato a un divertente cameo nel ruoloin un episodio speciale di Saturday Night Live: ecco ilsi è prestato a un divertente cameo nel ruolo diin un episodio speciale di Saturday Night Live che potete vedere nelqui sopra.fa partea task force presidenziale per combattere il Coronavirus, ed è famoso per la sua abitudine di contraddire, il più educatamente possibile, le dichiarazioni di Donald Trump sulla progressionea malattia e su come estirparla. In un'intervista concessa a Jake Tapper su CNN il dottore aveva scherzosamente affermato che non gli dispiacerebbe essere interpretato dain un eventuale (e quasi certamente inevitabile) film sulla vicenda, ragion per ...