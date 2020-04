Ascolti TV | Sabato 25 aprile 2020 Bonolis 19 2% batte Ranieri 13 3%

(Di domenica 26 aprile 2020) PaoloSu Rai1 Stasera Sogna con Massimoha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate ha raccolto davanti al video 4.795.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.276.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 Robinson Crusoe ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 I Topi ha raccolto davanti al video 1.315.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Ciociara totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Gigante ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove The Missing ha raccolto .000 spettatori e l’% di share. Access Prime Time Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il % con .000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ...

zazoomblog : Ascolti tv sabato 25 aprile: Stasera sogna (Massimo Ranieri) Ciao Darwin 8 Petrolio - #Ascolti #sabato #aprile:… - CorriereCitta : Ascolti Tv Sabato 25 aprile 2020: Ciao Darwin, Paolo Bonolis, Sogno o Son Desto, share e dati Auditel… - zazoomnews : Ascolti tv sabato 25 aprile: Stasera sogna (Massimo Ranieri), Ciao Darwin 8, Petrolio - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #487 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 19 a sabato 25 aprile 2020: stabil… - GDemola : @CarmenPuglies16 @LaPrimaManina Io non perdo mai Montalbano. Ma recupero Report il sabato pomeriggio o su #Raiplay… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato

TPI

Il punto di riferimento per trovare tutte le informazioni più utili sulla tv, le serie tv e non solo. Solo cose utili, solo cose interessanti.Come ogni sabato, da qualche settimana a questa parte, torna in replica su Canale 5 uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico di Mediaset. Apprezzamenti confermati dai dati degli ascolti, che ...