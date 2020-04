Repubblica, la rabbia di Scalfari: "Verdelli cacciato in modo brutale" (Di sabato 25 aprile 2020) Gabriele Laganà Il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, al Fatto Quotidiano ha spiegato di voler porre alcune condizioni ambientali per il futuro del giornale A Eugenio Scalfari le ultime mosse avvenute all’interno di Repubblica non sono piaciute. In particolare, il fondatore dello storico quotidiano praticamente da sempre vicino al mondo progressista non solo non ha gradito la decisione della proprietà di sostituire il direttore Carlo Verdelli con Maurizio Molinari ma contesta pesantemente il modo con cui è stato effettuato il cambio. In una intervista rilasciata al Fatto quotidiano, uno Scalfari furibondo non ha usato mezze parole per esprime le sue critiche verso la proprietà di Repubblica annunciando che non è intenzionato a lasciare il giornale tanto che domenica scriverà il pezzo "come sempre". Scalfari ha poi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 aprile 2020) Gabriele Laganà Il fondatore di, Eugenio, al Fatto Quotidiano ha spiegato di voler porre alcune condizioni ambientali per il futuro del giornale A Eugeniole ultime mosse avvenute all’interno dinon sono piaciute. In particolare, il fondatore dello storico quotidiano praticamente da sempre vicino al mondo progressista non solo non ha gradito la decisione della proprietà di sostituire il direttore Carlocon Maurizio Molinari ma contesta pesantemente ilcon cui è stato effettuato il cambio. In una intervista rilasciata al Fatto quotidiano, unofuribondo non ha usato mezze parole per esprime le sue critiche verso la proprietà diannunciando che non è intenzionato a lasciare il giornale tanto che domenica scriverà il pezzo "come sempre".ha poi ...

maxpix6251 : @B_Y_007_ @Ghinodi14694932 @repubblica A me anche parecchia rabbia. - vale2bertoni : @NicolaPorro @vfeltri @GcristianoD l intelligente ironia di Feltri,che rende ancor più deplorevole la sudditanza de… - PMinocchi : RT @fpugliese_conad: Ora serve il coraggio per fare in modo che la paura non si trasformi in rabbia. @repubblica #osservaitalia https://t.c… - Maxsanti8 : @catlatorre Giusto per aggiungere a sconfiggere i tedeschi che controllavano la Repubblica sociale furono gli ameri… - enrico_sollazzo : @matteosalvinimi La rabbia dei meridionali contro il tuo papabile Presidente della Repubblica... ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica rabbia Repubblica, la rabbia di Scalfari: "Verdelli cacciato in modo brutale" ilGiornale.it Viaggio tra i braccianti in attesa di diritti e regolarizzazione. Il sindacalista Soumahoro nella baraccopoli di Taurianova

L'Usb ha lanciato una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità e dispositivi di protezione da distribuire nei ghetti. Una campagna ...

Il sabato del racconto è firmato da Ivano Mugnaini

Nomi concreti e nomi astratti di Ivano Mugnaini è il racconto scelto questa settimana per la rubrica letteraria di Parma Repubblica, curata daTito Pioli con il coordinamento ... Un nome astratto che ...

L'Usb ha lanciato una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità e dispositivi di protezione da distribuire nei ghetti. Una campagna ...Nomi concreti e nomi astratti di Ivano Mugnaini è il racconto scelto questa settimana per la rubrica letteraria di Parma Repubblica, curata daTito Pioli con il coordinamento ... Un nome astratto che ...