Previsioni Meteo Maggio | Anticiclone Africano scatenerà un’estate precoce | ma attenzione

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020)– Dopo una nuova onda instabile atlantica, che dovrebbe interessare il Mediterraneo centrale e l’Italia tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di, la tendenza per il prosieguo della prima decade del nuovo mese, potrebbe essere all’insegna dell’alta pressione. Dai dati ultimi traspare anche una probabile buona performance anticiclonica soprattutto per le regioni centro meridionali italiane, le quali potrebbero trovarsi più direttamente e anche per più giorni, sotto la diretta influenza un promontorio subtropicale con matrice nordafricana. Lozione calda nordafricana andrebbe inserita in un contesto di onde meridiane, quindi con avvicendamento di saccature e promontori, magari non molto duraturi, ma piuttosto incisivi. L’onda stabilizzante sarebbe attesa dalle 3/4e probabilmente fino ...