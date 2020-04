“Non mi hanno dato il tempo di adattarmi alla Serie A”, Mendieta sul flop alla Lazio (Di sabato 25 aprile 2020) Vi ricordate di Gaizka Mendieta? La Lazio sborsò addirittura 90 miliardi per assicurarsi le prestazioni del calciatore, l’esperienza però nella Capitale non è stata indimenticabile. In un’intervista rilasciata a Sportweek, ha ricordato la sua parentesi biancoceleste. “alla Lazio giocavo e non giocavo. Una volta ero titolare, l’altra volta finivo in panchina. Mi servivano tempo e continuità, Insieme a me arrivano altri giocatori. La Lazio era una big, ma quando ci sono tanti cambi le cose non vanno bene. In panchina c’era Zoff, poi Zaccheroni. Non mi hanno dato il tempo di adattarmi alla Serie A. Ricordo Mihajlovic e Simeone, due grandi campioni. Mando un abbraccio a Sinisa, vincerà la sua battaglia. Infine Inzaghi, sta facendo cose fantastiche. Il suo lavoro è da dieci e lode, lo riconoscono tutti, la squadra ... Leggi su calcioweb.eu Cassazione : “Non credenti hanno stessi diritti dei credenti”. Accolto ricorso contro il divieto d’affissione manifesti Unione Atei e Agnostici

Ciclismo : le donne accusano l’UCI. “Non ci hanno considerate nel riformulare il calendario”

Muore un’infermiera a 33 anni per coronavirus - il marito denuncia : “Non le hanno dato una mascherina per lavorare” - lascia un bimbo di 4 anni (Di sabato 25 aprile 2020) Vi ricordate di Gaizka? Lasborsò addirittura 90 miliardi per assicurarsi le prestazioni del calciatore, l’esperienza però nella Capitale non è stata indimenticabile. In un’intervista rilasciata a Sportweek, ha ricorla sua parentesi biancoceleste. “giocavo e non giocavo. Una volta ero titolare, l’altra volta finivo in panchina. Mi servivanoe continuità, Insieme a me arrivano altri giocatori. Laera una big, ma quando ci sono tanti cambi le cose non vanno bene. In panchina c’era Zoff, poi Zaccheroni. Non miildiA. Ricordo Mihajlovic e Simeone, due grandi campioni. Mando un abbraccio a Sinisa, vincerà la sua battaglia. Infine Inzaghi, sta facendo cose fantastiche. Il suo lavoro è da dieci e lode, lo riconoscono tutti, la squadra ...

borghi_claudio : Qualcuno ci ha detto ingenui per aver rispettato il patto di portare solo la metà dei Parlamentari a turno in aula… - Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Nella nostra democrazia la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei dece… - Roberto_Fico : La Camera donerà i propri pc a quegli studenti che non hanno la possibilità di provvedere da soli per seguire la di… - cinziaci06 : RT @DollyEasy: Mi hanno detto che gli sconosciuti sono pericolosi, ma anche i conosciuti non scherzano. - rello_silvia : RT @giuliaselvaggi2: Le donne e gli uomini che hanno Resistito ci hanno liberato dal fascismo, dalla dittatura e dalla negazione dei diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non hanno Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera