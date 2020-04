Icardi Juventus, obiettivo numero uno: Paratici pronto a portarlo a Torino (Di sabato 25 aprile 2020) Icardi Juventus – Priorità al nuovo numero 9. Fabio Paratici è a lavoro da diverse settimane per regalare un giovane centravanti di caratura mondiale alla Juventus. Sfumato a Gennaio Haaland, i bianconeri hanno 3 obiettivi: Kane, Icardi e Gabriel Jesus. I primi due sono i sogni. Mauro Icardi quello più “facile” da ingaggiare. Infatti l’argentino insieme a CR7 e Dybala andrebbe a formare un tridente da almeno 50 gol a stagione. I contatti con la moglie agente Wanda Nara sono frequenti e Maurito gradirebbe la destinazione, anche perchè vuole tornare in Italia. Icardi Juventus, le ultimissime su Maurito Mauro Icardi è il prototipo del centravanti moderno, che trasforma in gol ogni occasione possibile. Ha dimostrato di saper essere il terminale adatto di un grande club, segnando tanto anche con il Psg. Il suo cartellino ... Leggi su juvedipendenza TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi - ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus”

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole Arkadiusz Milik o Mauro Icardi come sostituto di Gonzalo Higuain

Il gioiello della Fiorentina è l'oggetto del desiderio di Juventus e Inter e i nerazzurri provano a superare i rivali ... Il club di Zhang, se in estate portasse a termine le cessioni di Icardi o ...

Arkadiusz Milik è il nome in pole per l'attacco della Juve, che saluterà Gonzalo Higuain in scadenza di contratto nel 2021 e che compirà 33 anni a dicembre. Ma la dirigenza bianconera continua a ...

