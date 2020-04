Festa della Liberazione di solidarietà per il Pd: pacchi dono per i bisognosi nelle parrocchie della città (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Partito Democratico di Salerno, oggi, su iniziativa del Segretario Provinciale Vincenzo Luciano e del deputato PD Piero De Luca, ha deciso di festeggiare il 25 aprile con un gesto di solidarietà: donati ad alcune Parrocchie della città di Salerno pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose. La consegna è avvenuta simbolicamente oggi 25 Aprile, Festa della Liberazione perché, come al termine della II Guerra Mondiale, gli italiani sono chiamati ad un grande sforzo d’unità e solidarietà nazionale per ripartire dopo la pandemia. “Un grazie di cuore a tutti gli imprenditori che hanno accolto con generosità il nostro appello, donando prodotti indispensabili e di ottima qualità grazie ai quali è stato possibile confezionare circa 300 pacchi destinati ad altrettante ... Leggi su anteprima24 25 Aprile - Festa della Liberazione : le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta [FOTO e VIDEO]

25 Aprile - Di Maio : “La Festa della Liberazione rievoca la forza di due valori”

Coronavirus e festa del 25 aprile 'Il sangue buono della Liberazione' (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Partito Democratico di Salerno, oggi, su iniziativa del Segretario Provinciale Vincenzo Luciano e del deputato PD Piero De Luca, ha deciso di festeggiare il 25 aprile con un gesto di solidarietà: donati ad alcune Parrocchiecittà di Salernoalimentari destinati alle famiglie bisognose. La consegna è avvenuta simbolicamente oggi 25 Aprile,perché, come al termineII Guerra Mondiale, gli italiani sono chiamati ad un grande sforzo d’unità e solidarietà nazionale per ripartire dopo la pandemia. “Un grazie di cuore a tutti gli imprenditori che hanno accolto con generosità il nostro appello, donando prodotti indispensabili e di ottima qualità grazie ai quali è stato possibile confezionare circa 300destinati ad altrettante ...

LucaBizzarri : Aver fatto in modo che la festa della Liberazione di Tutti diventasse la festa della vittoria di una parte. Questo… - Hibai_ : Es fascismo no se cura leyendo. El fascismo no se cura viajando. Buon 25 aprile, festa della liberazione. - teatrolafenice : ??75 anni fa, la liberazione dell'Italia. A Venezia è anche la festa del patrono della città: San Marco, il leone. B… - blacri24 : RT @airplaneoversea: Buon 25 Aprile. Buona festa della liberazione dal reime fascista. Ecco alcune lettere di partigiani morti per la liber… - l_ho_fatto_io : Una piccola anticipazione per la festa della mamma! #MothersDay2020 -