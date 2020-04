Facebook Rooms, l’app per le videochiamate fino a 50 partecipanti (Di sabato 25 aprile 2020) Arriva Facebook Rooms, una piattaforma che permetterà di realizzate video chiamate che permetteranno di avere in linea fino a 50 partecipanti La Facebook Inc. si apprestare a dar alla luce Facebook Rooms, una piattaforme di video chiamate che permetterà di avere fino a 50 partecipanti contemporaneamente online. Oltre al numero di ospiti, la novità riguarda … L'articolo Facebook Rooms, l’app per le videochiamate fino a 50 partecipanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Facebook Messenger Rooms sbarca in Italia : ecco come funziona

