Dr. House, torna in onda su Sky la serie medical più amata del piccolo schermo (Di sabato 25 aprile 2020) Sabato 25 e domenica 26 aprile torna in onda una delle serie medical più amate del piccolo schermo, DR. House. Durante tutto il weekend, Sky Uno+1 dedica la sua programmazione alla maratona degli episodi iniziali della serie, un’iniziativa speciale per inaugurare la messa in onda degli episodi che diventerà un appuntamento fisso proprio dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e... Leggi su digital-news (Di sabato 25 aprile 2020) Sabato 25 e domenica 26 aprileinuna dellepiù amate del, DR.. Durante tutto il weekend, Sky Uno+1 dedica la sua programmazione alla maratona degli episodi iniziali della, un’iniziativa speciale per inaugurare la messa indegli episodi che diventerà un appuntamento fisso proprio dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e...

GianlucaOdinson : Dr. House torna in TV: la serie con Hugh Laurie in onda su Sky e Now TV - Dtti_digitale : Dal 25 Aprile torna Dr. House su #Sky e Now #Tv: Sabato 25 e domenica 26 aprile torna in… - 361_magazine : Su #Sky torna #DrHouse - cinefilosit : #DrHouse torna in onda dal 25 Aprile - UgoBaroni : RT @SkyUno: Gregory House, un uomo dai mille talenti! ?? La maratona #DrHouse vi aspetta il weekend del 25 aprile sul canale 109 e torna tut… -