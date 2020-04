Coronavirus, Tridico “Inps sapra' gestire anche reddito di emergenza” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo gestito quello di cittadinanza, che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 milioni di persone. Non ci credeva nessuno. gestiremo anche il reddito di emergenza”. Lo assicura in un'intervista al “Corriere della Sera” Pasquale Tridico, presidente Inps. “Come funzionera'? Questo lo decidera' il governo. Io credo si possa pensare a uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al reddito di cittadinanza perche' con Isee superiore a 9.360 euro”. Si tratterebbe di un aiuto per “circa un milione” di famiglie, “mi sembrerebbe un intervento ragionevole per aiutare chi e' in difficolta' ed e' rimasto escluso dai provvedimenti presi finora dal governo. Ci vogliono tutte e due le cose: aiutare le famiglie in difficolta' e ripartire gradualmente. Nella fase 2 ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pasquale Tridico : “Gestiremo anche il Reddito di emergenza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pasquale Tridico : “Gestiremo anche il Reddito di emergenza”

Coronavirus - ultime notizie : parte Garanzia Italia per i finanziamenti alle imprese - 48 ore per ottenerla. Inps - Tridico : ?pagamento Cig entro fine aprile (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo gestito quello di cittadinanza, che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 milioni di persone. Non ci credeva nessuno.moildi;. Lo assicura in un'intervista al “Corriere della Sera” Pasquale, presidente Inps. “Come funzionera'? Questo lo decidera' il governo. Io credo si possa pensare a uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso aldi cittadinanza perche' con Isee superiore a 9.360 euro”. Si tratterebbe di un aiuto per “circa un milione” di famiglie, “mi sembrerebbe un intervento ragionevole per aiutare chi e' in difficolta' ed e' rimasto escluso dai provvedimenti presi finora dal governo. Ci vogliono tutte e due le cose: aiutare le famiglie in difficolta' e ripartire gradualmente. Nella fase 2 ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Schernit… - Italpress : Coronavirus, Tridico “Inps saprà gestire anche reddito emergenza” - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: Pasquale Tridico: “Gestiremo anche il Reddito di emergenza” -… - TommyBrain : RT @MarcoRizzoPC: Coronavirus, la CASSA INTEGRAZIONE NON ARRIVA: le procedure sono farraginose, e le banche non danno l'anticipo! È lo stes… - Schiaff61 : RT @MarcoRizzoPC: Coronavirus, la CASSA INTEGRAZIONE NON ARRIVA: le procedure sono farraginose, e le banche non danno l'anticipo! È lo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Tridico Coronavirus, Tridico “Inps sapra' gestire anche reddito di emergenza” Tiscali.it Reddito di emergenza spiegato dal presidente Inps

Insomma, nella proposta di Tridico il nuovo Reddito di emergenza dovrà essere disegnato per sostenere economicamente “i poveri aggiuntivi da Coronavirus” e anticipa che “si tratta di circa un milione ...

Coronavirus, Tridico “Inps sapra' gestire anche reddito di emergenza”

Non ci credeva nessuno. Gestiremo anche il Reddito di emergenza”. Lo assicura in un’intervista al “Corriere della Sera” Pasquale Tridico, presidente Inps. “Come funzionera’? Questo lo decidera’ il ...

Insomma, nella proposta di Tridico il nuovo Reddito di emergenza dovrà essere disegnato per sostenere economicamente “i poveri aggiuntivi da Coronavirus” e anticipa che “si tratta di circa un milione ...Non ci credeva nessuno. Gestiremo anche il Reddito di emergenza”. Lo assicura in un’intervista al “Corriere della Sera” Pasquale Tridico, presidente Inps. “Come funzionera’? Questo lo decidera’ il ...