Coronavirus, in Sicilia sempre piu' guariti e calano i ricoveri (Di sabato 25 aprile 2020) PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia, dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.272 (-48), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6). E' quanto emerge dal quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, in merito all'emergenza Coronavirus, cosi' come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unita' di crisi nazionale.Degli attuali 2.272 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (+1) – mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, in Sicilia sempre piu' guariti e calano i ricoveri proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Sicilia - a Catania i positivi salgono a 721

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti in diretta Sky Tg24 Con l’iniziativa “AdessoRestoaCasa. Dopo… andrò in Sicilia” in palio 32 viaggi

Con il superamento della fase critica dell’emergenza coronavirus si spera di poter rilanciare in qualche modo il settore ... di Caltanissetta e la Uno@Uno hanno promosso l’iniziativa Taste&Win ...

Ore 18, in Italia 420 morti (25.969): incremento in calo. Malati: 321 in meno di ieri

Sono 25.969 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 420 ... Campania (-35), 1.827 nella Provincia di Trento (-44), 2.933 in Puglia (-3), 1.320 in Friuli Venezia Giulia ...

