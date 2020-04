Calcioscommesse, in Grecia è scandalo: l'Olympiacos rischia grosso (Di sabato 25 aprile 2020) In Grecia è scoppiato il caso Calcioscommesse. Uno scandalo che vede "protagonista" una delle squadre tradizionalmente più vincente del calcio ellenico: l'Olympiacos. La richiesta ufficiale della Commissione etica può scatenare un vero e proprio terremoto, secondo quanto riportato da SDNA. I fatti risalgono al 2015 e alla gara tra Olympiacos e Atromitos (che rischia anch'esso), giocata il 4 febbraio, e vinta 2-1 dal club del Pireo, ma non sarebbe la sola partita sotto la lente degli... Leggi su 90min (Di sabato 25 aprile 2020) In; scoppiato il caso. Unoche vede "protagonista" una delle squadre tradizionalmente più vincente del calcio ellenico: l'. La richiesta ufficiale della Commissione etica può scatenare un vero e proprio terremoto, secondo quanto riportato da SDNA. I fatti risalgono al 2015 e alla gara trae Atromitos (cheanch'esso), giocata il 4 febbraio, e vinta 2-1 dal club del Pireo, ma non sarebbe la sola partita sotto la lente degli...

