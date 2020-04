Amici all star? Il programma di Maria De Filippi cambia nome ed è mistero sulla data di

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Dimenticateall. Adesso si chiamerà “Speciali – Con TIM Insieme per l'Italia”. Cambio di pelle, ma non di contenuti. Ad oggi, però, non c'è alcuna certezzadi partenza. Ed è una vera doccia fredda per i telespettatori, che speravano nelladi inizio fissata (secondo rumors) al 18 maggio. Non è da escludere che possa accadere. Sul profilo ufficiale si legge: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può e noi dilo facciamo con il canto e con la danza.Speciali con TIM insieme per l'Italia vi aspetta”. “speciali” sarà un appuntamento imperdibile in 4 puntate con gli ex del talent.sui nomi. Per adesso l'unica presenza certa è ...