25 aprile, nasce il portale “Partigiani d’Italia”: un archivio digitale per il riconoscimento di donne e uomini della Resistenza (Di sabato 25 aprile 2020) La Liberazione, 75 anni dopo. In questo importante anniversario viene presentato in anteprima il portale Partigiani d’Italia, un grande archivio digitale contenuto all’interno del sito del Ministero dei Beni Culturali che permetterà di consultare le schede delle richieste di riconoscimento delle qualifiche partigiane conservate nell’archivio centrale di Stato. Un modo per conoscere le donne e gli uomini che hanno partecipato alla lotta di Liberazione, e contemporaneamente valorizzare questa poco conosciuta fonte documentaria, ma preziosa per lo studio della Resistenza italiana. “È fondamentale lavorare per tenere viva e attuale la lezione della Resistenza – il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – La memoria è l’unico antidoto alle possibili conseguenze delle paure del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi» e sale all’Altare della Patria da solo. Arcuri : «Il virus è indebolito - ma non ancora sconfitto. Il 4 maggio al via i test sierologici»

La fase di revisione e implementazione dei dati è ancora in corso, ma dal 25 aprile al 2 maggio 2020 possono essere consultate le 205.000 schede finora verificate relative a diverse Regioni: Piemonte ...

