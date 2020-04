25 Aprile Difendere con orgoglio quei valori scritti sulla Carta

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Sempre gli stessi gesti, sempre le stesse parole. Le ricorrenze comportano questo rischio. Non sarà così il 25di quest’anno. Le molte, troppe ferite nei corpi e nelle anime causate dall’emergenza Covid-19 sono ancora incombenti. Stare insieme fisicamente è impossibile: ed ecco che si moltiplicano le iniziative per ritrovarsi, ma virtualmente, una modalità assolutamente nuova, a ricordare la Resistenza. Prove di quel coraggio e di quella fiducia che Aldo Moro, in altri terribili frangenti, aveva evocato con le parole:“Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è ...