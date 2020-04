Un po’ di cose sul contagio nelle varie regioni (Di venerdì 24 aprile 2020) Come sta andando l'epidemia in Umbria rispetto al Veneto, in Puglia rispetto alla Liguria, per farsi un'idea più completa rispetto al solo dato nazionale Leggi su ilpost Un po’ di cose sui comici Nick Kroll e John Mulaney - raccontate da loro stessi (Di venerdì 24 aprile 2020) Come sta andando l'epidemia in Umbria rispetto al Veneto, in Puglia rispetto alla Liguria, per farsi un'idea più completa rispetto al solo dato nazionale

Marcozanni86 : #MES, #RecoveryFund, #Eurobond, #BEI: qui Cottarelli, non certo un fan di Salvini o un euroscettico, spiega, come c… - ricpuglisi : Ammettelo: per un po' durante la pandemia avete pensato che le cose sarebbero migliorate. E invece... - LoveYou3000__ : RT @loveforcaptnswn: tante cose di endgame mi hanno fatto male, ma tony e peter un po’ di più #AvengersEndgame - smugseborsti : RT @loveforcaptnswn: tante cose di endgame mi hanno fatto male, ma tony e peter un po’ di più #AvengersEndgame - megliobarbari : @ManlioDS @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT A Manliooooooo, e cose se votano dentro ar P… -

Ultime Notizie dalla rete : po’ cose Aùrie p' 'o primmo anneverzario 'e 'sta sperienzia! Quotidiano Napoli