The Shrink Next Door: Will Ferrell e Paul Rudd nella nuova serie AppleTV+ (Di venerdì 24 aprile 2020) The Shrink Next Door è la nuova serie comica che arriverà su Apple TV+, con protagonista la coppia formata da Will Ferrell e Paul Rudd. Una nuova serie in arrivo per Will Ferrell e Paul Rudd, che saranno protagonisti di The Shrink Next Door, una black comedy che sarà disponibile su Apple TV+ e basato sull'omonimo podcast di successo realizzato da Wondery e Bloomberg Media. La serie con questa coppia di star sarà composta da otto episodi, ispirata a eventi reali che descrivono nel dettaglio la bizzarra relazione tra lo psichiatra delle star, il Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd) e il suo paziente di lunga data Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell). Il rapporto tra i due prenderà una piega surreale quando lo psichiatra inizierà ... Leggi su movieplayer The Shrink Next Door | la nuova serie con Paul Rudd e Will Ferrell

The Shrink Next Door sarà diretta da Michael Showalter, con una sceneggiatura firmata da Georgia Pritchett, sceneggiatrice di Veep, ed entrambi saranno anche tra i produttori della serie. Tra i ...

