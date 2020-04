Speranza, guardare a futuro con fiducia ma piedi per terra (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – La battaglia non è ancora vinta ma possiamo guardare al futuro con fiducia. E’ un messaggio di incoraggiamento quello del Ministro della Salute Speranza a pochi giorni dall’inizio della Fase 2, quella dell’allentamento delle misure. “Dalle curve del contagio si vede oggi una situazione diversa rispetto alle settimane precedenti: questo grazie alle misure drastiche che abbiamo adottato ma anche grazie agli italiani che sono stati all’altezza della sfida drammatica”, ha detto nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Ci siamo trovati tutti di fronte a un fatto epocale che sarà ricordato sui libri di storia – ha detto ancora – Uno tsunami che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi. Lo Stato, le istituzioni, le regioni hanno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – La battaglia non è ancora vinta ma possiamoalcon. E’ un messaggio di incoraggiamento quello del Ministro della Salutea pochi giorni dall’inizio della Fase 2, quella dell’allentamento delle misure. “Dalle curve del contagio si vede oggi una situazione diversa rispetto alle settimane precedenti: questo grazie alle misure drastiche che abbiamo adottato ma anche grazie agli italiani che sono stati all’altezza della sfida drammatica”, ha detto nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Ci siamo trovati tutti di fronte a un fatto epocale che sarà ricordato sui libri di storia – ha detto ancora – Uno tsunami che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi. Lo Stato, le istituzioni, le regioni hanno ...

