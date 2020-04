Sondaggi elettorali Tecnè: calano Lega, Pd e Fratelli d’Italia (Di venerdì 24 aprile 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: calano Lega, Pd e Fratelli d’Italia Dopo Emg, anche l’Istituto Tecnè, nel suo consueto monitor per l’Agenzia Dire, registra perdite di consenso per i partiti principali. La Lega cala dello 0,4% al 27,9%, il Partito Democratico dello 0,3% al 21,1% e Fratelli d’Italia dello 0,2% al 14,3%. Rimane fermo al 14% il Movimento 5 Stelle. Crescono i partiti di area moderata: sia Forza Italia che Italia Viva e Azione guadagnano, rispetto alla precedente rilevazione, quasi mezzo punto percentuale ciascuno. Gli azzurri di Berlusconi sfiorano l’8% (7,7%), il partito renziano torna sopra il 3% (3,4%) mentre la forza politica dell’ex ministro Calenda tocca il 2%. In calo La Sinistra che scende di nuovo sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%) e i Verdi all’1,8%. Chiude +Europa data in crescita dello 0,2% ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Emg : fase 2 - il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici

Sondaggi politici elettorali oggi 23 aprile 2020 : Lega giù - vola la Meloni. Bene anche Forza Italia - il Pd in calo (Di venerdì 24 aprile 2020)Tecnè:, Pd ed’Italia Dopo Emg, anche l’Istituto Tecnè, nel suo consueto monitor per l’Agenzia Dire, registra perdite di consenso per i partiti principali. Lacala dello 0,4% al 27,9%, il Partito Democratico dello 0,3% al 21,1% ed’Italia dello 0,2% al 14,3%. Rimane fermo al 14% il Movimento 5 Stelle. Crescono i partiti di area moderata: sia Forza Italia che Italia Viva e Azione guadagnano, rispetto alla precedente rilevazione, quasi mezzo punto percentuale ciascuno. Gli azzurri di Berlusconi sfiorano l’8% (7,7%), il partito renziano torna sopra il 3% (3,4%) mentre la forza politica dell’ex ministro Calenda tocca il 2%. In calo La Sinistra che scende di nuovo sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%) e i Verdi all’1,8%. Chiude +Europa data in crescita dello 0,2% ...

