Serie A | si deve concludere tutto entro il 2 agosto

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo l’ultima riunione nella Federcalcio il presidente Gabriele Gravina adotterà una delibera per estendere fino al 2i termini per la conclusione del campionato. La UEFA conoscerà dunque i nomi delle squadre qualificate alle prossime coppe europee. L’incontro odierno si è incentrato sull’aggiornamento dell’impianto regolamentare che terrà conto delle contingenze legate all’emergenza. Il, senza però derogare ai principi di stabilità del sistema professionistico, conoscerà una definizione nell’incontro già fissato per il prossimo 30 aprile. “Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19. Comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni ...