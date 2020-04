Roma | straniero aggredisce la moglie davanti alla figlioletta | la minaccia di morte e

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ubriaco, unodi 35 anni hato e picchiato lafiglia di sette anni. E ha pure preteso un rapporto sessuale. Il tutto in zona Piazzale degli Eroi a. Era circa l’una di notte quando un equipaggio del reparto volanti ha raggiunto il posto per una lite tra una coppia. Loe lavivevano da separati in casa La donna ha raccontato ai poliziotti la vicenda nei minimi dettagli. Un atto di accusa molto pesante. Lei si trovava in camera da letto con la figlia di sette anni. All’improvviso il marito, B.R., russo di 35 anni, con cui viveva separata in casa da diverso tempo, era entrato nella stanza. Ma era completamente ubriaco. L’aiuto della coinquilina Aveva iniziato a infastidirla, pretendendo di consumare un rapporto sessuale. Al rifiuto della donna, loaveva iniziato a picchiarla sedendosi di peso sopra di lei ...