(Di venerdì 24 aprile 2020) Un cittadinodi 32 anni è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli perché trovato in possesso di 4,5 kg. di. L’uomo, già con precedenti, notato in atteggiamento sospetto nella zona della Stazione Tiburtina, è stato seguito dai Carabinieri fino al suo appartamento in viale Manzoni. Qui, nel corso di una ispezione, nel locale, è stata trovata occultata lanonché svariato materiale per il confezionamento, tutto sequestrato. L’è stato condotto presso il carcere di Rebibbia in attesa di udienza di convalida.4,5 kg diinsu Il Corriere della Città.

GigiPadovani : RT @mimandaRai3: LE DUE LIBERAZIONI DI NONNA LETIZIA Ha compiuto 90 anni il 4 aprile scorso ed è la seconda volta nella sua vita che festeg… - CorriereCitta : Roma, nascondeva 4,5 kg di marijuana in mansarda: arrestato 32enne nigeriano - federicadelp : RT @mimandaRai3: LE DUE LIBERAZIONI DI NONNA LETIZIA Ha compiuto 90 anni il 4 aprile scorso ed è la seconda volta nella sua vita che festeg… - Antosart54 : RT @mimandaRai3: LE DUE LIBERAZIONI DI NONNA LETIZIA Ha compiuto 90 anni il 4 aprile scorso ed è la seconda volta nella sua vita che festeg… - fseviareggio : RT @mimandaRai3: LE DUE LIBERAZIONI DI NONNA LETIZIA Ha compiuto 90 anni il 4 aprile scorso ed è la seconda volta nella sua vita che festeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nascondeva

Il Corriere della Città

Il primo nascondeva droga nel bagagliaio della macchina ... La droga sequestrata era pronta per essere suddivisa in dosi ed entrare nel mercato, così da rifornire le principali piazze di spaccio di ...E non è facile, come ammette lui stesso al sito della Roma: "Non c’è stato alcun dubbio sulla scelta di non operarmi ... Mia sorella Sira mi aiutava, mi comprava le scarpe e le nascondeva per non ...