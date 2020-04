Rick DuFer contro il Superuovo | cosa è successo? – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si tratta di una polemica abbastanza autoreferenziale ed è ben possibile non conosciate tantoquanto il, qualora non siate frequentatori assidui di YouTube e dei social network. O qualora non siate appassionati di filosofia, giacché tantoquanto ilse ne occupano (sia pur in forma decisamente diversa). Il primo, lo fa attraverso YouTube e riviste scientifiche e libri, il secondo attraverso una fanpage e un sito. Ma per presentarvi il primo, ci affidiamo alla sua intro su YouTube Per presentarvi il secondo, vi invitiamo a cliccare qui per andare a visitare la fanpage in questione (molto in voga fra i liceali, ci è parso di capire dal tenore dei post). Ma veniamo al dunque: trae l’admin delè nato un vero e proprio beef (usiamo termini da giovani perché penso il tema interessi per lo ...