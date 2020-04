Recovery fund | accordo Ue Salvini e Meloni vs Conte “Sconfitta | disfatta”

matteosalvinimi : ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Rec… - borghi_claudio : Capotribù: 'MES o #RecoveryFund?' conte: 'Ovviamente recovery fund!' Capotribù: 'Bene! Fra un mese ne parliamo, però prima un po' di MES' - PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - Jonas62712964 : RT @Agenzia_Dire: #RecoveryFund Von der Leyen: 'Serve per proteggere l’integrità del nostro mercato unico e della nostra Unione e, se lo fa… - FerruccioColaci : RT @La7tv: #omnibus @graziano_delrio (PD) commenta l'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo che ha approvato un #RecoveryFund per sostener… -

Recovery fund Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Recovery fund