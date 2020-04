Quadrini: per studenti necessaria proroga abbonamenti (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “A causa dell’emergenza Coronavirus, migliaia di pendolari Cotral, studenti e viaggiatori della provincia di Frosinone, sono costretti a casa e inevitabilmente, non stanno sfruttando l’abbonamento acquistato per viaggiare su autobus. È auspicabile che venga emanata una specifica norma valida a livello provinciale, ma anche regionale e in particolare che si stabilisca il prolungamento degli abbonamenti per la parte residua di validita’, che potra’ essere usufruita a decorrere dal termine delle misure di limitazione della circolazione delle persone. È anche auspicabile che una decisione generale venga presa prevedendo il rimborso automatico, senza lasciare al singolo la richiesta di risarcimento”. Lo dice Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e commissario della XV Comunita’ Montana del Lazio. Quadrini chiede ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “A causa dell’emergenza Coronavirus, migliaia di pendolari Cotral,e viaggiatori della provincia di Frosinone, sono costretti a casa e inevitabilmente, non stanno sfruttando l’abbonamento acquistato per viaggiare su autobus. È auspicabile che venga emanata una specifica norma valida a livello provinciale, ma anche regionale e in particolare che si stabilisca il prolungamento degliper la parte residua di validita’, che potra’ essere usufruita a decorrere dal termine delle misure di limitazione della circolazione delle persone. È anche auspicabile che una decisione generale venga presa prevedendo il rimborso automatico, senza lasciare al singolo la richiesta di risarcimento”. Lo dice Gianluca, consigliere provinciale e commissario della XV Comunita’ Montana del Lazio.chiede ...

Provincia - Coronavirus, Quadrini: 'Fai da te, la via italiana alla riapertura'

In attesa di capire come comincerà davvero la Fase 2, una riflessione è d'obbligo: il Paese deve rimettersi in moto. Gianluca Quadrini interviene sulla questione proponendo la linea da seguire.. Tutto ...

Isola Liri, operazione ripartenza: stop alle tasse comunali e spazi gratuiti ai locali

L'amministrazione comunale mette in campo una serie di iniziative per la gestione della cosiddetta fase due dell'emergenza Covid-19. È il sindaco Massimiliano Quadrini, insieme all'assessore al ...

