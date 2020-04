Pisa. Buoni Alimentari: non si ferma distribuzione a chi è in difficoltà (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono praticamente finite le risorse trasferite dal Governo al Comune di Pisa per l’attivazione di misure a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla crisi determinata dall’emergenza Coronavirus. Dal 6 aprile scorso, primo giorno di attivazione del servizio per l’assegnazione e consegna di Buoni Alimentari, sono state 1.419 le famiglie residenti nel Comune di Pisa che ne hanno beneficiato per un valore complessivo di 461.850,00 Euro. Pertanto, nella settimana prossima saranno assegnati e consegnati anche i rimanenti 9.150,00 Euro per esaurire il contributo governativo che ammontava a 471mila euro. In seguito ad una attenta attività di controllo sono anche stati annullati Buoni già emessi per un valore di 15.000,00 Euro che verranno nuovamente stampati e assegnati ad altri richiedenti. Tra le cause della mancata consegna ci sono domande multiple ... Leggi su laprimapagina Pisa. Covid-19 : stanziati 25 mila per buoni spesa straordinari (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono praticamente finite le risorse trasferite dal Governo al Comune diper l’attivazione di misure a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla crisi determinata dall’emergenza Coronavirus. Dal 6 aprile scorso, primo giorno di attivazione del servizio per l’assegnazione e consegna di, sono state 1.419 le famiglie residenti nel Comune diche ne hanno beneficiato per un valore complessivo di 461.850,00 Euro. Pertanto, nella settimana prossima saranno assegnati e consegnati anche i rimanenti 9.150,00 Euro per esaurire il contributo governativo che ammontava a 471mila euro. In seguito ad una attenta attività di controllo sono anche stati annullatigià emessi per un valore di 15.000,00 Euro che verranno nuovamente stampati e assegnati ad altri richiedenti. Tra le cause della mancata consegna ci sono domande multiple ...

