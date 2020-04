Lo studio di The Elder Scrolls Online assume un veterano di Star Wars e Mass Effect per

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nel 2018, è stato rivelato che lo sviluppatore di The, ZeniMaxs, stava lavorando su una nuova IP. Il gioco non è stato ancora annunciato, ma ora loha assunto un grande nome dell'industria per lavorare su questo titolo.Colin Campbell - che in precedenza ha lavorato su: Battlefront II,Jedi: Fallen Order,: Andromeda e Kingdoms of Amalur: Reckoning - è entrato a far parte di ZeniMaxs come lead level designer per la nuova IP.Il direttore creativo del gioco, Ben Jones, ha dato il benvenuto a Campbell nel team con un tweet, in cui ha affermato che Campbell avrà un "grande impatto" sul nuovo gioco.Leggi altro...