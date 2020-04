Ligue 1, Montpellier in ansia: Sambia in rianimazione a causa del Coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) ​E' il primo calciatore di Ligue 1 positivo al Coronavirus e ora è ricoverato in rianimazione: Junior Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo del Montpellier, è da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia ed è stato trasferito di reparto per l'aggravarsi delle sue condizioni. Lo riporta L'Equipe, rivelando che il giocatore già da lunedì è in ospedale ma che le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore, al punto da trasferirlo di reparto. La società, confermando... Leggi su 90min (Di venerdì 24 aprile 2020) ​E' il primo calciatore di1 positivo ale ora è ricoverato in: Junior, 23 anni, jolly di centrocampo del, è da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia ed è stato trasferito di reparto per l'aggravarsi delle sue condizioni. Lo riporta L'Equipe, rivelando che il giocatore già da lunedì è in ospedale ma che le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore, al punto da trasferirlo di reparto. La società, confermando...

