Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: incontro sospetto tra Ludovica e un medico (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni. Nella penultima puntata della stagione, Ludovica incontra un medico al Circolo. Va oggi, venerdì 24 aprile 2020 in onda la penultima puntata della soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Ricordiamo che l’ultima puntata della 4° stagione andrà in onda lunedì 27 aprile. Nella puntata di oggi vedremo Ludovica recarsi al Circolo per avere un incontro con un medico con cui dimostra una grande complicità. Inoltre, dopo mesi di lontananza, vedremo come vanno le cose tra Clelia e Luciano. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. In continuità con quanto successo il giorno prima, a casa Conti regna l’armonia di sempre. Marta e Vittorio, dopo le incomprensioni recenti che li porta a allontanarsi, tornano sulla stessa radiosa lunghezza d’onda. A fronte di questo nuovo e ... Leggi su 2anews Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 aprile : Marta e Vittorio avranno un bambino

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 24 aprile 2020 : Angela lascia Milano?

