Il Covid-19 mette a rischio gli Usa in Medio Oriente (Di venerdì 24 aprile 2020) L'emergenza Covid-19 non è ancora stata superata in numerosi Paesi del mondo e già iniziano a farsi strada alcune valutazioni sul futuro impatto della pandemia a livello geopolitico. A balzare agli occhi è soprattutto la modalità di gestione del coronavirus da parte degli Stati Uniti. In qualità di "leader internazionale", infatti, ci si sarebbe potuti attendere che Washington guidasse una risposta globale all'epidemia. Un simile coordinamento, che in altri tempi sarebbe stato promosso in prima persona dagli Stati Uniti, è di fatto mancato; al punto che, per molti analisti, la Casa Bianca si sarebbe dimostrata "impreparata a svolgere il ruolo di leader internazionale". In Medio Oriente Le aspettative disattese, nel caso specifico di quanti guardavano a Washington, hanno un loro peso. E potrebbero contribuire ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mette L'emergenza Covid mette in ginocchio anche gli agriturismo L'Amico del Popolo Lombardia, il Coronavirus ha ucciso la metà dei più gravi

Lo studio, coordinato da Giacomo Grasselli, responsabile dell’Anestesia e terapia intensiva adulti della Ca’ Granda diretta da Antonio Pesenti (che guida anche il coordinamento degli intensivisti ...

Come sono conteggiati i morti in Italia e negli altri Paesi? La statistica della mortalità

Inoltre c’è da mettere in conto un ritardo legato alle procedure ... Come sappiamo si muovre “con” o “per” il coronavirus? I dati dell’Istituto superiore di sanità mostrano abbastanza chiaramente come ...

