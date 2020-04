Fa a pezzi il cadavere della mamma e lo mette in sacchetti. Ma non l’ha uccisa lei (Di venerdì 24 aprile 2020) Orrore a Genova: donna di 37 anni fa a pezzi il corpo della madre. Una storia choc che ha ancora i contorni poco chiari. Giulia Stanganini ha trovato la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni morta da giorni: quando è entrata in casa, il corpo della donna era in stato di decomposizione, così la figlia ha deciso di tagliare a pezzi il cadavere e di metterlo nelle buste di plastica dell’immondizia, quelle nere. Un fatto terribile che ha lasciato tutti sconvolti: è successo a via Bertuccioni, a Marassi, vicino allo stadio Ferraris. Dopo aver tagliato a pezzi il corpo della madre, la 37enne, che vive a San Fruttuoso, è andata in questura e ha raccontato tutto agli agenti che ora indagano per capire come siano andate veramente le cose. Quel che gli agenti stanno tentando di capire è se la donna si sia davvero uccisa o se sia stata assassinata. Al momento ... Leggi su caffeinamagazine Da Genova : trova la madre impiccata e la fa a pezzi per occultare il cadavere. E’ giallo

