Donna fatta a pezzi a Genova | arrestata la figlia

(Di venerdì 24 aprile 2020) E' statadalla Squadra mobile diper soppressione di cadavere Giulia Stanganini, ladi 37 anni che ha fatto ala madre, Loredana Stupazzini di 63 anni nella sua abitazione di via Bertuccioni, nel quartiere genovese di Marassi. La, che questa mattina si era presentata in questura dichiarando di aver trovato la madre impiccata in casa e di averla tagliata a, è anche indagata per omicidio. Ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il gip Riccardo Ghio. La 37enne, ha confessato di aver smembrato il corpo della madre e di aver messo i resti in dei sacchi lasciati nel bagno, negando però di averla uccisa. Secondo Stanganini, la madre si sarebbe suicidata impiccandosi. Nell'appartamento hanno compiuto un sopralluogo gli agenti delle volanti e gli uomini della squadra mobile. La polizia sta verificando la ...