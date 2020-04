Coronavirus | 420 morti e 3 021 casi in più Scende ancora il numero di malati e

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.527 • Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il punto della Protezione civile alle 18 di oggi #24aprile: 106.527 i malati, 321 meno di ieri. 25.969… - robertobernabo : #Coronavirus anche oggi 24 aprile +3.021 nuovi contagiati e 420 morti; il numero degli attualmente malati è calato… - misspassinella1 : RT @LucaGattuso: I dati forniti oggi dalla Prot. Civile 24/04/2020 106527 positivi (-321) 60498 guariti (+2922 su ieri) 22068 ricoverati (-… - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.527 • Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%) • Dimessi/Guariti: 60… -

82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo ...Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. Sono salite a 25.969 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 420 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 464. Il dato è ...