Contagi Coronavirus nel Lazio, la mappa aggiornata Comune per Comune al 24 Aprile: cerca il tuo (Di venerdì 24 aprile 2020) Anche nella giornata di ieri nel Lazio è stato registrato al di sotto dei 100 casi: sono stati infatti 79 i casi di positività, con un trend stabile al 1,3%. LA mappa Comune PER Comune: TROVA IL TUO Per visualizzare la cartina per Comune sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi cliccare qui. LA SITUAZIONE NEI CASTELLI ROMANI E SUL LITORALE Nel dettaglio della ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 23 Aprile il numero dei positivi è salito a 1.004, con altri 13 nuovi casi. Salgono i positivi nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri (+9), arrivando a 31 casi: 9 operatori sanitari (in isolamento) e 22 pazienti (18 trasferiti, 2 in attesa trasferimento, 2 deceduti). Salgono i positivi anche nella casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa (+13), arrivando a 174 casi: 41 operatori sanitari (in isolamento) e 133 pazienti (89 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : indice contagiosità tra 0 - 5 e 0 - 7

Coronavirus - la virologa Gismondo : “Rischiamo una nuova ondata contagi - forse anche 3 settimane dopo la riapertura”

Coronavirus – In Brasile Bolsonaro vince contro il lockdown. Ma il contagio è sottostimato e si scavano fosse comuni (Di venerdì 24 aprile 2020) Anche nella giornata di ieri nelè stato registrato al di sotto dei 100 casi: sono stati infatti 79 i casi di positività, con un trend stabile al 1,3%. LAPER: TROVA IL TUO Per visualizzare la cartina persulla diffusione delnel, puoi cliccare qui. LA SITUAZIONE NEI CASTELLI ROMANI E SUL LITORALE Nel dettaglio della ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 23il numero dei positivi è salito a 1.004, con altri 13 nuovi casi. Salgono i positivi nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri (+9), arrivando a 31 casi: 9 operatori sanitari (in isolamento) e 22 pazienti (18 trasferiti, 2 in attesa trasferimento, 2 deceduti). Salgono i positivi anche nella casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa (+13), arrivando a 174 casi: 41 operatori sanitari (in isolamento) e 133 pazienti (89 ...

DPCgov : #Coronavirus Scende numero ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva ??Totale positivi: 107.699 ??… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - vaticannews_it : #22aprile Calano le vittime e i contagi a Bergamo mentre la diocesi dà vita a un Fondo di 5 milioni di euro per aiu… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus #Lombardia: altri 200 morti, casi oltre quota 70mila. A #Milano nuovi contagi in calo - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus: #Roma, 45 nuovi contagi. Nel #Lazio 79 positivi -