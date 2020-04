Caserta, costringeva la nipote di 10 anni a vedere porno e a ‘copiare’: 67enne in carcere con l’accusa di violenza sessuale su minore (Di venerdì 24 aprile 2020) Ha abusato più volte della nipote da quando aveva 10 anni, costringendola a copiare gli atti sessuali dai video porno che le mostrava di continuo. Un uomo di 67 anni, incensurato, residente a Carinola, Caserta, è accusato di violenza sessuale su minore: i carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e lo hanno condotto in carcere. È stata la figlia dell’uomo, la madre della vittima, a denunciare l’accaduto la settimana scorsa ai carabinieri. La bambina aveva confidato alla mamma quello che il nonno l’aveva costretta a fare, e ha ripetuto il suo racconto anche alla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha voluto sentirla in audizione protetta. Gli abusi sono iniziati dall’estate 2018, quando aveva 10 anni. Dalla testimonianza e da altri riscontri effettuati dai carabinieri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Ha abusato più volte dellada quando aveva 10, costringendola a copiare gli atti sessuali dai videoche le mostrava di continuo. Un uomo di 67, incensurato, residente a Carinola,, è accusato di violenza sessuale su minore: i carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e lo hanno condotto in. È stata la figlia dell’uomo, la madre della vittima, a denunciare l’accaduto la settimana scorsa ai carabinieri. La bambina aveva confidato alla mamma quello che il nonno l’aveva costretta a fare, e ha ripetuto il suo racconto anche alla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha voluto sentirla in audizione protetta. Gli abusi sono iniziati dall’estate 2018, quando aveva 10. Dalla testimonianza e da altri riscontri effettuati dai carabinieri, ...

