“Bevevo e fumavo Le notti in discoteca | poi le accuse di doping” | l’ex calciatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Fece parte del Porto che stupì tutti andando a vincere la Champions nel 2004. Nella squadra di José Mourinho figurava anche Carlos Alberto. Il giovanissimo trequartista segnò il primo gol della finale contro il Monaco. Una testa che però non è mai andata di pari passo con i piedi. E Carlos Alberto, in una lunga intervista al portale brasiliano ‘UOL Esporte’ spiega i motivi che lo hanno portato a chiudere la carriera a 35 anni: “Per farti capire com’ero: io bevevo,, facevo altre cose, poi andavo in campo e correvo. Oggi i giocatori non fanno nulla, non hanno nemmeno il sangue per correre. Uno una volta mi ha chiesto: ‘Ma fumavi quando giocavi?’. Un sacco. Ho cominciato in Portogallo. Oggi fumo meno, voglio smettere. Non è una buona cosa per chi deve portare avanti una carriera che dipenda dal ...