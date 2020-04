Abi-Regione Lazio: al via collaborazione su anticipazione CIGD (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Si rafforza la collaborazione tra Abi Lazio e Regione Lazio per un’efficace gestione delle domande di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, sulla base della Convenzione Nazionale in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 18/2020 sottoscritta da Abi il 30 marzo 2020 presso il Ministero del Lavoro. Abi Lazio e Regione Lazio – si legge in una nota – hanno stabilito di agevolare gli istituti bancari e finanziari presenti sul territorio per verificare, in reLazione a ogni richiesta di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, che: il datore di lavoro abbia correttamente inoltrato la domanda di CIGD; la Regione abbia approvato la domanda stessa, nei limiti dei finanziamenti disponibili; il ... Leggi su quifinanza Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 18 : 45

In Emilia-R 9363 domande #cassaintegrazioneinderoga per #coronavirus e 80 mila #lavoratori. formalizzate al Governo

La Regione Emilia-Romagna ha inviato al governo il documento condiviso con il Patto ... facendo decadere la garanzia.E' quanto chiarisce l'Abi in un'ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti

